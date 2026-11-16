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16.11.2026 06:31:29
Aprila Bank ASA Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aprila Bank ASA Registered lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,29 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 NOK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aprila Bank ASA Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90,2 Millionen NOK im Vergleich zu 75,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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