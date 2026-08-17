Aprila Bank ASA Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aprila Bank ASA Registered präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 NOK je Aktie vermeldet.

Aprila Bank ASA Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,6 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 73,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at