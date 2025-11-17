Aprila Bank ASA Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aprila Bank ASA Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75,7 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 68,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at