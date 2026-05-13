ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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13.05.2026 22:18:00
April’s inflation spike leaves Warsh and the Fed zero excuses not to raise rates
Bond markets won’t wait for the central bank to combat inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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