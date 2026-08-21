APT Medical A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

APT Medical A hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

APT Medical A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 822,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 649,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at