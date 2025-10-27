APT Medical A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

APT Medical A hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,41 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte APT Medical A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,77 Prozent auf 653,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 523,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at