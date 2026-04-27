|
27.04.2026 06:31:29
APT Medical A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
APT Medical A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 704,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 564,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!