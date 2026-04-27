APT Medical A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

APT Medical A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 704,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 564,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at