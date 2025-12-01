Aptahem Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aptahem Registered hat am 29.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aptahem Registered ein EPS von -0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at