Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
30.01.2026 10:01:00
Aptamil: Danone ruft Babynahrung in Deutschland zurück - Verdacht auf Giftstoffe
Der Skandal um Giftspuren in Babynahrung weitet sich aus. Nach Nestlé musste jetzt auch der französische Nahrungsmittelriese Danone einige Chargen zurückrufen.
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
