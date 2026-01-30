Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

30.01.2026 10:01:00

Aptamil: Danone ruft Babynahrung in Deutschland zurück - Verdacht auf Giftstoffe

Der Skandal um Giftspuren in Babynahrung weitet sich aus. Nach Nestlé musste jetzt auch der französische Nahrungsmittelriese Danone einige Chargen zurückrufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Danone S.A.

Analysen zu Danone S.A.

27.01.26 Danone Buy UBS AG
26.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Danone Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 65,44 -2,44% Danone S.A.
DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh 12,90 -0,77% DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh

