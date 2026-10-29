AptarGroup Inc. Reveals Fall In Q3 Profit

(RTTNews) - AptarGroup Inc. (ATR) reported earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $32.60 million, or $0.51 per share. This compares with $127.93 million, or $1.92 per share, last year.

Excluding items, AptarGroup Inc. reported adjusted earnings of $97.70 million or $1.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.0% to $1.019 billion from $961.13 million last year.

AptarGroup Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $32.60 Mln. vs. $127.93 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $1.92 last year. -Revenue: $1.019 Bln vs. $961.13 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.39 To $ 1.47