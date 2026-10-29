AptarGroup Aktie
WKN: 886413 / ISIN: US0383361039
|
29.10.2026 22:13:48
AptarGroup Inc. Reveals Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - AptarGroup Inc. (ATR) reported earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $32.60 million, or $0.51 per share. This compares with $127.93 million, or $1.92 per share, last year.
Excluding items, AptarGroup Inc. reported adjusted earnings of $97.70 million or $1.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $1.019 billion from $961.13 million last year.
AptarGroup Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $32.60 Mln. vs. $127.93 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $1.92 last year. -Revenue: $1.019 Bln vs. $961.13 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.39 To $ 1.47
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AptarGroup
|
28.10.26
|Ausblick: AptarGroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: AptarGroup zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: AptarGroup veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AptarGroup öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AptarGroup
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AptarGroup
|122,30
|4,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.