Aptean erweitert ERP-Angebot für Getränkehersteller in Deutschland mit der Akquisition von Best Practice IT Solutions GmbH

Cloud-basierte Lösung ergänzt Apteans ERP-Angebot für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

ALPHARETTA, Ga., Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von unternehmenskritischen Softwarelösungen, gab heute die Übernahme von Best Practice IT Solutions bekannt, einem Anbieter von Unternehmenssoftware für Hersteller, einschließlich Getränkehersteller, mit Sitz in Deutschland.



Die Übernahme von Best Practice IT Solutions erweitert das ERP-Angebot von Aptean im Bereich Food & Beverage um zusätzliche Funktionen und Fachwissen für Unternehmen der Getränkeindustrie. Best Practice IT Solutions profitiert von der globalen Präsenz und den Ressourcen von Aptean.

Best Practice IT Solutions wurde 2010 gegründet und hat Büros in Oberhausen und Dortmund, Deutschland. Die proprietäre Lösung von Best Practice IT Solutions ist auf die Bedürfnisse von Getränkeherstellern zugeschnitten und bietet branchenspezifische Funktionen zur Unterstützung des Vertriebs- und Auftragsmanagements, komplexe Preismodelle, die Berechnung und Erstattung von Verbrauchssteuern, Vertragswesen, Dauerleihe, sowie die Rückerfassung von Leergut. Die Software von Best Practice IT Solutions kann entweder in der Cloud als Subscription as a Service (SaaS) oder On-Premise eingesetzt werden.

"Wir freuen uns, das kompetente Team von Best Practice IT Solutions bei Aptean begrüßen zu dürfen", sagt Duane George, GM, EMEA und APAC, bei Aptean. "Best Practice IT Solutions' Cloud-basierte Lösung wird Aptean's aktuelles Food & Beverage ERP-Angebot ergänzen und unsere Fähigkeit, Getränkehersteller zu bedienen, weiter verbessern."

"Aptean teilt die Leidenschaft von Best Practice IT Solutions für Innovation und den Ansatz, Kunden mit branchenspezifischen Lösungen zu bedienen", sagte Arne Körnich bei Best Practice IT Solutions. "Als Teil von Aptean wird Best Practice IT Solutions Zugang zu einer breiteren Produktpalette haben, so dass wir unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation zukünftig noch besser unterstützen können."

Über Best Practice IT Solutions GmbH

Best Practice IT Solutions ist ein Anbieter von branchenspezifischer Enterprise-Resource-Planning-Software, die auf die Bedürfnisse von Hersteller zugeschnitten ist. Die proprietäre Technologie und der Best-Practice-Ansatz passen die Lösungen an die individuellen Bedürfnisse der Kunden an und helfen, optimierte und effiziente Prozesse zu integrieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns: www.bpits.de.

Über Aptean?

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und auszubauen. Aptean bietet sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten, Dienstleistungen und seinem unvergleichlichem Fachwissen Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What’s Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns bedienten Märkte erfahren möchten, besuchen Sie www.aptean.com .?

Aptean und Ready for What’s Next, Now® sind eingetragene Warenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.?

