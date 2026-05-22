Aptech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aptech hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aptech ein EPS von 0,850 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aptech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden INR im Vergleich zu 1,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,06 INR. Im Vorjahr waren 3,29 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Aptech in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,03 Milliarden INR im Vergleich zu 4,60 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at