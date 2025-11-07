Aptech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aptech gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,950 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at