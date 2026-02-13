Aptech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aptech stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,37 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,10 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at