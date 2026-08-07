Aptech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aptech veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Aptech im vergangenen Quartal 1,34 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aptech 1,20 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at