Aptera Motors B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aptera Motors B hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at