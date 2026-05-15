Aptera Motors B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aptera Motors B präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at