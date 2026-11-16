Aptera Motors B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aptera Motors B hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Aptera Motors B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at