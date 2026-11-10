Sevcon Aktie

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WKN DE: A1JBUR / ISIN: US81783K1088

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10.11.2026 19:17:01

Aptera Motors Prices Offering Of 3.43 Mln Shares At $1.75/Shr

(RTTNews) - On Tuesday, Aptera Motors Corp. (SEV), a solar mobility company developing energy-efficient vehicles, signed an agreement with institutional investors to sell 3,428,571 shares of its Class B common stock at $1.75 per share through a registered direct offering.

Alongside the share offering, Aptera will issue investors warrants to purchase up to 3,428,571 additional Class B shares at $2.05 per share. The warrants will become exercisable after shareholder approval and will remain valid for five and a half years from the initial exercise date. The offerings are expected to raise approximately $6 million before fees and expenses.

Aptera plans to use the funds for general corporate purposes, vehicle testing, manufacturing preparations, supplier engagement, and production tooling.

On Nasdaq, the shares are trading 28.95 percent down at $1.6200.

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