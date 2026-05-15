Aptevo Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aptevo Therapeutics veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -1580,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at