Aptiv Aktie
WKN DE: A1JPLB / ISIN: JE00B783TY65
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28.08.2026 14:35:01
Aptiv Director Agnevall Buys 4,100 Shares
Hakan Agnevall, Director, purchased 4,100 shares of Aptiv (NYSE:APTV) at $48.58 per share on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Aptiv, an industrial technology company, provides hardware and software solutions to support automotive and other industries across North America, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and South America. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($48.58); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($49.17).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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