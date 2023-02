Aptiv (ex Delphi Automotive): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aptiv (ex Delphi Automotive) hat am 02.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aptiv (ex Delphi Automotive) 0,560 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Aptiv (ex Delphi Automotive) im vergangenen Quartal 4,64 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aptiv (ex Delphi Automotive) 4,13 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,44 Milliarden USD geschätzt worden war.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,41 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 17,49 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 3,34 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 17,28 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at