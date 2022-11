Aptiv (ex Delphi Automotive) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aptiv (ex Delphi Automotive) hat am 03.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,61 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,984 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at