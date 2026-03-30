Aptorum Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aptorum Group veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 USD. Im Vorjahr hatten -0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at