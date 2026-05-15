Aptose Biosciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aptose Biosciences lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,10 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at