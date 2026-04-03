Aptose Biosciences stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aptose Biosciences hat am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aptose Biosciences ein EPS von -1,110 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 14,550 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -49,840 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at