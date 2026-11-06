Aptus Value Housing Finance India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aptus Value Housing Finance India hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,34 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aptus Value Housing Finance India 4,54 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 6,35 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aptus Value Housing Finance India 5,54 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,35 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4,64 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at