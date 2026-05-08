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08.05.2026 06:31:29
Aptus Value Housing Finance India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aptus Value Housing Finance India hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aptus Value Housing Finance India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,93 Milliarden INR im Vergleich zu 4,99 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
In Sachen EPS wurden 18,84 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aptus Value Housing Finance India 15,04 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 22,45 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Aptus Value Housing Finance India 17,98 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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