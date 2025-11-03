Aptus Value Housing Finance India präsentierte Quartalsergebnisse

Aptus Value Housing Finance India stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aptus Value Housing Finance India ein EPS von 3,65 INR je Aktie vermeldet.

Aptus Value Housing Finance India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,54 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at