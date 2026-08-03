Aptus Value Housing Finance India präsentierte Quartalsergebnisse

Aptus Value Housing Finance India hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,21 INR gegenüber 4,39 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,11 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,30 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at