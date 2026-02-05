Aptus Value Housing Finance India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aptus Value Housing Finance India hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,72 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,82 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 5,69 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aptus Value Housing Finance India 4,65 Milliarden INR umgesetzt.

