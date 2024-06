Apunka Invest Commercial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Apunka Invest Commercial präsentierte in der am 31.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,98 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,02 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 382,52 Prozent auf 2,83 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 587,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 30,41 INR. Im Vorjahr hatte Apunka Invest Commercial 29,93 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,34 Prozent auf 4,40 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at