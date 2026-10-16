AQ Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AQ Group Registered hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,23 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AQ Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,57 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 2,11 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,47 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at