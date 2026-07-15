AQ Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AQ Group Registered hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 SEK, nach 2,06 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,58 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,06 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,51 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at