|
25.02.2026 06:31:29
Aqar Real Estate Investments: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aqar Real Estate Investments äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,41 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,37 Millionen KWD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.