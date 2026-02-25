Aqar Real Estate Investments: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aqar Real Estate Investments äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,41 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,37 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at