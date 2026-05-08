Aqua America: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aqua America präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aqua America ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 861,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 783,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at