Aqua America hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aqua America hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aqua America ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 530,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 514,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at