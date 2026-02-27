Aqua America legte Quartalsergebnis vor

Aqua America äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aqua America 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 699,1 Millionen USD – ein Plus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aqua America 604,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,62 Prozent auf 2,47 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at