Aqua America: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aqua America hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aqua America 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 699,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 604,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,47 Milliarden USD – ein Plus von 18,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Aqua America 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at