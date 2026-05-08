Aqua America stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aqua America hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aqua America 1,03 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,97 Prozent auf 861,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 783,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at