Aqua America stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aqua America äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Aqua America 477,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 435,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at