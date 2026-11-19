Aqua Metals hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aqua Metals ein EPS von -2,190 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at