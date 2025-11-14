Aqua Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aqua Metals hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aqua Metals ein Ergebnis je Aktie von -7,600 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at