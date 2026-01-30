Aqua Power Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aqua Power Systems hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at