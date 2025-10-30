AquaBounty Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AquaBounty Technologies hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

AquaBounty Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,880 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at