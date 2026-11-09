09.11.2026 06:31:29

AquaBounty Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AquaBounty Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

AquaBounty Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at

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