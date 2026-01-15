Aqualine gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aqualine hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,60 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -62,510 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aqualine in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 368,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 755,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at