Aqualis Offshore: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aqualis Offshore lud am 20.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,09 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aqualis Offshore -0,310 NOK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,46 Prozent auf 857,3 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 990,6 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at