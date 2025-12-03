Aquarius Surgical Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aquarius Surgical Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at