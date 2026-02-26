Aquarius Surgical Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aquarius Surgical Technologies präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at