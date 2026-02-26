|
26.02.2026 06:31:29
Aquarius Surgical Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aquarius Surgical Technologies präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!